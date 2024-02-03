أسعار زيوت المائدة تنخفض بالمغرب وسط ارتياح المستهلكين
هبة بريس ـ الدار البيضاء
شهدت أسعار بيع زيوت المائدة بالمغرب انخفاضا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة و ذلك بعد ارتفاع في سعر بيعها لمدة فاقت السنة.
و في هذا الصدد، سجلت أسعار زيوت المائدة تراجعا ملحوظا، فبعد أن بلغت ذروتها سنتين من قبل، عادت إلى مستوياتها المسجلة قبل 2022.
و علق بعض المستهلكين في مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الانخفاض بأنه يعود لتراجع الطلب، وبالتالي تقلص مبيعات الشركات المشتغلة في القطاع ما بين 15 و25 في المائة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
الحمد لله تراجع أسعار الزيوت النباتية في المغرب..
هذا التراجع خلف ارتياح كبير لدى المواطنين..
على الحكومة أن تحدد أسعار المواد الغذائية كلها ..
عقبى لجميع المواد الاستهلاكية كالدجاج والبيض واللحوم الحمراء والسمك و…و…
تراجع طفيف للزيوت المائدة..
اللهم أدمها نعمة علينا جميعا يآرب العالمين..