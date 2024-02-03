أسعار زيوت المائدة تنخفض بالمغرب وسط ارتياح المستهلكين

2024-02-03 / 10:48
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

شهدت أسعار بيع زيوت المائدة بالمغرب انخفاضا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة و ذلك بعد ارتفاع في سعر بيعها لمدة فاقت السنة.

و في هذا الصدد، سجلت أسعار زيوت المائدة تراجعا ملحوظا، فبعد أن بلغت ذروتها سنتين من قبل، عادت إلى مستوياتها المسجلة قبل 2022.

و علق بعض المستهلكين في مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الانخفاض بأنه يعود لتراجع الطلب، وبالتالي تقلص مبيعات الشركات المشتغلة في القطاع ما بين 15 و25 في المائة.

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