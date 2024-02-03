تقرير: المغاربة اشتروا أزيد من 12 ألف سيارة جديدة خلال يناير

هبة بريس

أفادت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب بأن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب بلغ 12.084 وحدة خلال شهر يناير الماضي، بنمو نسبته 6,63 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية.

وأوضحت الجمعية في الإحصائيات الشهرية الصادرة عنها بخصوص سوق السيارات المغربي، أنه حسب الصنف، بلغ عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص 11.074 وحدة بارتفاع بنسبة 5,54 بالمائة، بينما ارتفع العدد بالنسبة للسيارات النفعية الخفيفة بنسبة 20,24 بالمئة إلى 1010 وحدة.

وأورد المصدر ذاته، أن علامة “داسيا” هيمنت على صنف السيارات الخاصة، بحصة سوق بلغت 34,22 بالمائة، أي ما يعادل 3790 وحدة مباعة خلال شهر يناير الماضي، متبوعة بعلامة “رونو” التي باعت 1522 وحدة (أي 13,74 بالمائة من حصة السوق)، ثم علامة “هيونداي” (1051 وحدة وبنسبة 9,49 بالمائة من حصة السوق).

وبخصوص صنف السيارات النفعية الخفيفة، حققت علامة “رونو” مبيعات بلغت 273 وحدة (أي 27,03 بالمائة من حصة السوق)، متقدمة على علامة “دونغ فينغ سوكون” (DFSK) التي باعت 148 سيارة (أي 14,65 بالمائة من حصة السوق) وعلامة “فورد” بما مجموعه 141 وحدة (أي 13,96 بالمائة من حصة السوق).

وفي صنف السيارات الفاخرة، رفعت علامة “أودي” حصتها من السوق إلى 3,31 بالمائة بـ 366 سيارة، متقدمة بذلك على علامة “بي إم دبليو” (180 وحدة و1,63 بالمائة من حصة السوق)، تليهما “مرسيدس-بنز” (249 وحدة و2,25 بالمائة من حصة السوق).

من جهتها، باعت علامة “بورش” 56 وحدة في شهر يناير الماضي، بزيادة نسبتها 0,51 بالمائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت مبيعات علامة “جاغوار” بنسبة 0,1 بالمائة إلى 11 سيارة.

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