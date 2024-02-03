أخنوش: تنزيل برنامج الدعم المباشر شكل تحولا نوعيا في علاقة الدولة بالمواطن

هبة بريس

شدد عزيز أخنوش، رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، على أن تنزيل الحكومة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، تنفيذا لتعليمات الملك، شكل تحولا نوعيا في علاقة الدولة بالمواطن.

أخنوش وهو يتحدث مساء الجمعة من العيون، خلال أشغال الجولة الـ 11 لمنتدى الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، كشف أن برنامج الدعم الاجتماعي الذي دخل حيز التنفيذ بداية من نهاية شهر دجنبر الماضي، أستفاذت منه إلى حدود الساعة أزيد من 2.5 مليون أسرة، التي تصلها تعويضات شهرية تتراوح ما بين 500 و 1200 درهم شهريا.

وأشار ذات المتحدث إلى أن حكومته تتعامل مع الواقع الاقتصادي الصعب بالجدية اللازمة، عكس ما يتم سابقا، حيث كلما كانت هناك أزمة صغيرة، كان يتم قطع التمويل عن البرامج وتوقيف التنمية، مؤكدا أن الحكومة تعمل الآن على ضمان استمرارية البرامج الاجتماعية.

وفي سياق متصل أكد أخنوش أن حكومته عملت تحقيق وعودها الاجتماعية، خاصة في مجالات التشغيل والتعليم والصحة، مبرزا أن الحكومة قامت بإنجاز استثمارات مهمة في قطاع الصحة، حيث أضحى الآن أكثر من 300 مركز صحي جاهز للعمل، معتبرا أن وزير الصحة يلزمه سنة إذا ما أراد تدشين تلك المراكز.

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