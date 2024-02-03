أخنوش: تنزيل برنامج الدعم المباشر شكل تحولا نوعيا في علاقة الدولة بالمواطن

2024-02-03 / 09:30
5
هبة بريس

شدد عزيز أخنوش، رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، على أن تنزيل الحكومة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، تنفيذا لتعليمات الملك، شكل تحولا نوعيا في علاقة الدولة بالمواطن.

أخنوش وهو يتحدث مساء الجمعة من العيون، خلال أشغال الجولة الـ 11 لمنتدى الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، كشف أن برنامج الدعم الاجتماعي الذي دخل حيز التنفيذ بداية من نهاية شهر دجنبر الماضي، أستفاذت منه إلى حدود الساعة أزيد من 2.5 مليون أسرة، التي تصلها تعويضات شهرية تتراوح ما بين 500 و 1200 درهم شهريا.

وأشار ذات المتحدث إلى أن حكومته تتعامل مع الواقع الاقتصادي الصعب بالجدية اللازمة، عكس ما يتم سابقا، حيث كلما كانت هناك أزمة صغيرة، كان يتم قطع التمويل عن البرامج وتوقيف التنمية، مؤكدا أن الحكومة تعمل الآن على ضمان استمرارية البرامج الاجتماعية.

وفي سياق متصل أكد أخنوش أن حكومته عملت تحقيق وعودها الاجتماعية، خاصة في مجالات التشغيل والتعليم والصحة، مبرزا أن الحكومة قامت بإنجاز استثمارات مهمة في قطاع الصحة، حيث أضحى الآن أكثر من 300 مركز صحي جاهز للعمل، معتبرا أن وزير الصحة يلزمه سنة إذا ما أراد تدشين تلك المراكز.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of إعادة انتخاب النعم ميارة كاتبا عاما للاتحاد العام للشغالين بالمغرب

إعادة انتخاب النعم ميارة كاتبا عاما للاتحاد العام للشغالين…

2024-02-03 / 11:16
Photo of أخنوش: الحكومة لا تختبئ وراء الأزمات بل تواجه الإشكالات بكل جدية

أخنوش: الحكومة لا تختبئ وراء الأزمات بل تواجه الإشكالات…

2024-02-03 / 09:22
Photo of تأخر موعد مؤتمر حزب الاستقلال يعجل بلقاء بين بركة وولد الرشيد

تأخر موعد مؤتمر حزب الاستقلال يعجل بلقاء بين بركة…

2024-02-02 / 22:48
Photo of غينيا بيساو تجدد دعمها لسيادة المغرب على كامل أراضيه

غينيا بيساو تجدد دعمها لسيادة المغرب على كامل أراضيه

2024-02-02 / 16:47
Photo of البـام: “حزبنا سيظل حزب المؤسسات واحترام القانون والانضباط”

البـام: “حزبنا سيظل حزب المؤسسات واحترام القانون والانضباط”

2024-02-02 / 10:25
Photo of “لمناقشة قضية الصحراء “..ديمستورا يزور جنوب افريقيا بدعوة من حكومتها

“لمناقشة قضية الصحراء “..ديمستورا يزور جنوب افريقيا بدعوة من…

2024-02-01 / 19:43
Photo of إقصاء “أسود الأطلس”.. بايتاس: “قدر الله وماشاء فعل”

إقصاء “أسود الأطلس”.. بايتاس: “قدر الله وماشاء فعل”

2024-02-01 / 13:55
Photo of بايتاس: التعديل الحكومي يتطلب إجراءات وشروط

بايتاس: التعديل الحكومي يتطلب إجراءات وشروط

2024-02-01 / 13:33
Photo of الـPPS: الفساد ليس حكرا على المجال السياسي والمؤسسات المنتخبة

الـPPS: الفساد ليس حكرا على المجال السياسي والمؤسسات المنتخبة

2024-02-01 / 10:25
Photo of وزيرة الخارجية الأرجنتينية: “ممتنون للغاية للمغرب”

وزيرة الخارجية الأرجنتينية: “ممتنون للغاية للمغرب”

2024-02-01 / 09:44

‫5 تعليقات

  4. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    رغم الدعم مازالت علاقة المواطن بالدولة تسير في إتجاهين متعاكسين

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق