أخنوش: الحكومة لا تختبئ وراء الأزمات بل تواجه الإشكالات بكل جدية

هبة بريس - الرباط

أفاد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الجمعة بمدينة العيون، بأن الحكومة تشتغل بجدية لتنزيل برنامجها الحكومي، ولا تختبئ وراء الأزمات المطروحة، بل تواجه الإشكالات المطروحة بكل جدية.

وأبرز أخنوش، ضمن كلمته خلال أشغال فعاليات المنتدى الجهوي الـ11 للمنتخبين الأحرار بجهة العيون – الساقية الحمراء، المنعقد بقصر المؤتمرات بالعيون، أن “الحكومة منشغلة بتنزيل برنامجها الحكومي، رغم تحملها للمسؤولية في ظروف صعبة”.

وأورد المسؤول ذاته، أن “حكومته تحملت المسؤولية في ظروف تتسم بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات الحرب الأوكرانية، وتأثيرها على الأسعار ونسب التضخم”، مستدركا “رغم ذلك لم تختبئ وراء هذه الأزمات والإشكالات، بل واجهناها ونشتغل بجدية لتنزيل برنامجنا الحكومي”.

وشدد عزيز أخنوش، على أن “الأمر يتطلب التحلي بالشجاعة والنظر إلى المستقبل، و”هادشي كيحتاج شوية دالصبر”، لأن الأهم بالنسبة إلينا هو المواطن”.

وأوضح عزيز أخنوش، أن “في مثل هذه الأزمات، كان في الماضي يتم اللجوء إلى وقف الميزانية، أما نحن فالمشاكل نواجهها ونقوم بحلها، ولن نقوم بتوريثها لحكومات أخرى يمكن أن تتحمل المسؤولية في المستقبل”.

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