طقس السبت.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2024-02-03 / 09:13
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن يظل الطقس باردا نسبيا مع تكون صقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة بكل من مرتفعات الأطلس، الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وذلك خلال الصباح والليل.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق الواجهة المتوسطية، فضلا عن ظهور كتل ضبابية فوق كل من سهول المحيط الأطلسي الممتدة شمال الصويرة، الريف وشمال المنطقة الشرقية.

ويتوقع ايضا أن تشهد درجات الحرارة خلال النهار، ارتفاعا نسبيا فوق غرب وجنوب المملكة، فضلا عن تناثر غبار بمناطق الأطلس الصغير، جنوب البلاد وأقصى الجنوب الشرقي، وهبوب رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة ومحليا بمناطق سوس والأطلس الصغير.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 04 و03 درجات بمرتفعات الأطلس الكبير، وما بين ناقص 01 و07 درجات فيما تبقى من مناطق الأطلس، الهضاب العليا الشرقية، الريف، السايس، والجنوب الشرقي، وما بين 11 و18 درجة بمنطقة سوس وبجنوب الأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 06 و12 درجة بباقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فلن يطرأ عليها أي تغيير مهم.

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