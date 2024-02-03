3 سنوات سجن لنبيل القروي وحرمانه من الترشح لرئاسة تونس 5 أعوام

2024-02-03 / 00:01
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أصدرت دائرة قضائية تونسية، الجمعة، حكما يقضي بسجن رجل الأعمال والمرشح السابق للرئاسة نبيل القروي لمدة ثلاثة أعوام، مع النفاذ العاجل.

وقضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، بحبس القروي بتهمة تلقي تمويلات أجنبية في الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2019.

وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف حبيب الطّرخاني؛ إن الحكم على القروي تضمن أيضا حرمانه من المشاركة في الانتخابات لمدة خمس سنوات.

ونبيل القروي رجل أعمال ورئيس حزب ” قلب تونس”، وكان مرشحا للرئاسة، وتنافس في الدور الثاني مع الرئيس قيس سعيد، وسبق أن تم إيقاف القروي وحبسه قبل انتخابات الرئاسة في 2019، في ظل حكومة يوسف الشاهد.

وأفاد الطرخاني في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، بأن المحكمة قضت كذلك بسجن ثلاثة متهمين آخرين لمدة 3 سنوات في القضيّة نفسها، وحرمانهم أيضا من المشاركة في الانتخابات لمدة 5 سنوات.

وكان الحكم الابتدائي ضد نبيل القروي يقضي بسجنه عاما واحدا، ليصل هذا الحكم إلى ثلاثة أعوام في طور الاستئناف.

ومنذ آب/ أغسطس 2021، غادر القروي البلاد التونسية، وتم القبض عليه في الجزائر، وتم إطلاق سراحه. وترجح عديد الجهات وجوده في أوروبا، ويواجه القروي تهما بتبييض الأموال.

ومنذ الخميس، صدرت أحكام تتعلق بتلقي الأموال في الحملة الانتخابية، قضت بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام بثلاث سنوات، مع النفاذ العاجل.

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‫7 تعليقات

  7. هد الرئيس التونسي الدكتاتور سجن كل المنافسين ليه باش يبقى في الحكم هدي هي افعال الدكتاتورين .

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