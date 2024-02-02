كأس أمم إفريقيا .. الكونغو الديمقراطية تتأهل إلى نصف النهائي

حققت الكونغو الديمقراطية التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، عقب فوزها على غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مساء الجمعة ، على أرضية ملعب الحسن واتارا في أبيدجان، برسم منافسات دور الربع النهائي.

ونجحت الفهود الكونغولية في قلب الطاولة على غينيا ، التي كانت سباقة للتسجيل من ضربة جزاء، وقعها محمد بايو في الدقيقة 20.

وسجل اهداف المنتخب الكونغولي، كل من شانسيل مبيمبا في الدقيقة 27 ويوان ويسا في الدقيقة 65 من ضربة جزاء، وآرثر ماسواكا في الدقيقة 82.

وكانت نيجيريا قد بلغت المربع الذهبي، عقب فوزها على أنغولا بهدف للاشيء.

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