مصرع لاعب دولي سابق بـ6 طلقات نارية أثناء مباراة لكرة القدم

لقي اللاعب الدولي البوليفي السابق، سيرجيو يوريغي، مصرعه خلال مباراة ودية في حي “سانتا إينيس” في كواوتلا، بمقاطعة موريلوس المكسيكية بعد تعرضه لإطلاق نار.

وبحسب تقارير صحفية، فقد تعرض سيرجيو يوريغي البالغ من العمر 38 عاما، لإطلاق النار ست مرات من قبل مهاجم مجهول في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي للمكسيك.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن يوريغي لاعب منتخب بوليفيا السابق خرج من الملعب ليشرب الماء على مقاعد البدلاء لفترة وجيزة خلال المباراة، لكن صدم من اقتحام مسلح لأرض الملعب، حيث قام الأخير بإطلاق الرصاصات عليه، من مسافة قريبة، مما أدى إلى إصابة يوريغي بجروح قاتلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر وحدة تحقيق الطب الشرعي وهي تنزل إلى أرض الملعب أثناء قيامها بتمشيط مكان الحادث بحثا عن أدلة محتملة.

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