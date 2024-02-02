المغرب يدعم تخزين 10 ملايين قنطار من القمح اللين المستورد

2024-02-02 / 22:28
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أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن إحداث آلية لدعم تخزين القمح اللين، من طرف المستوردين، وذلك من خلال منح منحة للتخزين ومنحة جزافية على استيراد القمح اللين المستحق للعلاوة.
وأعلن المكتب في دورية صادرة عنه إلى أنه “يتعين إتمام الواردات المستحقة للدعم في إطار هذه الآلية (المثبتة بمستندات الشحن)، خلال الفترة الممتدة من فاتح فبراير إلى 30 أبريل 2024”.

وأوضح المصدر ذاته أن الكمية القصوى المستحقة للدعم في إطار الدورية المذكورة تقدر بـ10 ملايين قنطار من القمح اللين (زائد 10 في المئة).

وأضاف أن الـ10 ملايين قنطار يتم تخصيصها من طرف المكتب للمستوردين على أساس إقرارات الاستيراد الخاصة بهم لدى المكتب، ووفقا لمبدأ الأسبقية، بسقف قدره 3 ملايين قنطار شهريا بالنسبة لشهري فبراير ومارس 2024، و4 ملايين قنطار برسم شهر أبريل 2024.

وباستثناء التوفر على إعفاء من المكتب، يتعين على الكمية المستحقة لعلاوة التخزين أن تكون في ملكية الفاعل على مستوى مستودعاته الخاصة، لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

وتم تحديد علاوة التخزين في 2,5 درهم للقنطار الواحد وصرفها لفائدة الكميات المستوردة والمصرح بها من طرف الفاعل في قطاع الحبوب، والمحتفظ بها بمستودعاته برسم أسبوعين كاملين.

وأوضح المكتب أن العلاوة يتم احتسابها على أساس أسبوعين في الشهر ومنحها للمخزون المحتفظ به خلال يومي فاتح و16 من كل شهر، وأن التدفقات الخارجة يتم خصمها من المخزون المصرح به برسم الأسبوعين السابقين

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‫5 تعليقات

  3. ذلك من خلال منح منحة للتخزين ومنحة جزافية على استيراد القمح اللين المستحق للعلاوة

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  5. الـ10 ملايين قنطار يتم تخصيصها من طرف المكتب للمستوردين على أساس إقرارات الاستيراد الخاصة بهم لدى المكتب

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