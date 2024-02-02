بعد شفشاون..جرافات الهدم تطال بنايات بالملك البحري بمرتيل

2024-02-02 / 21:39
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تواصل السلطات الإقليمية بتعليمات من وزارة الداخلية تنفيذ عمليات هدم واسعة للعديد من المباني الواقعة بالملك البحري على الشريط الساحلي بين إقليم شفشاون وعمالة المضيق الفنيدق .

وشملت عملية الهدم بنايات بساحل مرتيل وصل عددها لازيد من 26 حالة، وذلك بحضور رئيس مفوضية الأمن بمرتيل وباشا المدينة وقائد المقاطعة الأولى ومسؤولين آخرين بالمدينة.

وتعمل السلطات على تحرير الملك البحري بالشريط الساحلي المذكور بشكل كامل، مع فتح تحقيقات حول كيف الترخيص لبعض الأشخاص لبناء إقامات داخل الملك البحري.

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‫5 تعليقات

  1. تحياتي لكم جميعا نتمنى ان يكون التحقيق على أوسع نطاق من المسؤولين الذين اعطو الترخيص لبناء هذه البنايات ويكون الزجر لا رحمة فيه لهؤلاء المسؤولين في البلدية او ما شبه ذالك

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  2. فضائح مرتيل لا حصر لها .و البناء في الملك البحري ما هو إلا شجرة تخفي غابة من الفساد .مافيا سرقة الرمال نموذجا .و ما خفي أعظم.

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