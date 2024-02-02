تأخر موعد مؤتمر حزب الاستقلال يعجل بلقاء بين بركة وولد الرشيد

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يشهد حزب الاستقلال في الاونة الأخيرة صراع داخلي يعد الثاني من نوعه بعد مرحلة الأمين السابق للحزب حميد شباط ، بسبب خلافات تنظيمية بين الأمين الحالي للحزب ” نزار بركة ” وزعيم القطب الصحراوي داخل حزب الميزان والذي يمثله ” حمدي ولد الرشيد” .

وقالت مصادر ” هبة بريس ” ان قرب موعد المؤتمر الثامن عشر للحزب ، دفع بالأمين العام لحزب الميزان ، بعقد لقاء ” سري” بينه وبين زعيم القطب الصحراوي بالحزب حمدي ولد الرشيد ، بأحد الفيلات بالعاصمة الرباط بعد زوال اليوم الجمعة 2 فبراير الجاري، حضرته بعض الأسماء من الحزب بين التيارين المتنازعين .

وكشفت مصادر الجريدة ان من ضمن نقط الخلاف بين تيار نزار بركة والقيادي الاستقلالي بجنوب المملكة حمدي ولد الرشيد، هي تعديلات اقترحها تيار هذا الأخير على الأمين العام متعلقة بالنظام الأساسي للحزب، في المؤتمر المقبل من ضمنها فرض ولد الرشيد لنقطة متعلقة بمنصب نائب للأمين العام للحزب، وتقليص عدد أعضاء المجلس الوطني ، وزيادة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية، مع حذف عضوية المجلس الوطني بالصفة لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين والمفتشين الجهويين.

بينما تيار ولد الرشيد ، اعترض على اقحام أسماء موالية الاستقلالي عبد الواحد الفاسي المرشح السابق للأمانة العامة في فترة حميد شباط .

وبين رفض واصرار ، يبقى تيار ولد الرشيد قوي في هذه المفاوضات الداخلية ، لعدة اعتبارات هو ان أقاليم الصحراء تعد خزان انتخابي كبير للحزب ، مكنه في انتخابات 21 ، ان يحافظ على مكانته في الساحة السياسية المغربية ، مما أهله ليكون حليف قوي في حكومة اخنوش الحالية ، من خلال ذلك يسعى تيار ولد الرشيد توسيع دائرته في حزب علال الفاسي ، كباقي جهات المملكة.

ومعلوم ان الحزب منذ انتخاب أمينه نزار بركة سنة 2017 ، لم يعقد مؤتمره الوطني الذي تجاوز السنتين عن وقته القانوني، مما يسير في اتجاه ان ورقة تسريع عقد المؤتمر 18 خلال الأشهر القليلة من النصف الاول لهذه السنة ، سيكون في صالح القيادي ولد الرشيد، لفرض جزء من التعديلات المقترحة لأدراجها في المؤتمر المقبل.

وبالرغم من ترويج اخبار ان لقاء نزار بركة وولد الرشيد قد دوب جليد الخلافات بين الجانبين اليوم الجمعة، غير ان تيار القطب الصحراوي لازال متمسك بأغلب نقط التعديلات ، ومن المرتقب ان يكون تيار جهة سوس ماسة الذي يتزعمه الاستقلالي عبد الصمد قيوح ، يميل إلى كفة زعيم القطب الصحراوي .

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