فاس … المحامي البقالي يكشف مستجدات قضية محاكمة 34 متهم في شبكة “بيع الرضع”

2024-02-02 / 20:39
0

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of افتتاح قصبة أكادير أوفلا للعموم وهذه أهم معالمها وتسعيرة الولوج إليها

افتتاح قصبة أكادير أوفلا للعموم وهذه أهم معالمها وتسعيرة…

2024-02-02 / 20:31
Photo of فاعل جمعوي بالبيضاء يطالب بفتح تحقيق حول ملف الأسواق النموذجية بالحي الحسني و حرمان الباعة منها

فاعل جمعوي بالبيضاء يطالب بفتح تحقيق حول ملف الأسواق…

2024-02-02 / 20:03
Photo of أمواج شاطئ واد لاو تلفظ 30 رزمة حشيش

أمواج شاطئ واد لاو تلفظ 30 رزمة حشيش

2024-02-02 / 18:02
Photo of طنجة … العثور على طبيب أسنان سابق جثة هامدة داخل شقته

طنجة … العثور على طبيب أسنان سابق جثة هامدة…

2024-02-02 / 11:56
Photo of مجموعة العمل من أجل فلسطين ندوه حول موضوع المحكمة الجنائيه الدوليه و حرب الإبادة الجماعية على غزه

مجموعة العمل من أجل فلسطين ندوه حول موضوع المحكمة…

2024-02-01 / 20:45
Photo of وجدة .. جامعة محمد الأول تعقد لقاء حول إصلاح التكوين في الطب والصيدلة الذي أثار إحتجاجات الطلبة

وجدة .. جامعة محمد الأول تعقد لقاء حول إصلاح…

2024-02-01 / 19:16
Photo of كلية الطب والصيدلة بوجدة .. الطلبة يحتجون لمنعهم حضور اللقاء التواصلي ورئيس الجامعة يوضح

كلية الطب والصيدلة بوجدة .. الطلبة يحتجون لمنعهم حضور…

2024-02-01 / 18:22
Photo of كلية الطب والصيدلة بوجدة .. الطلبة يحتجون لمنعهم حضور اللقاء التواصلي ورئيس الجامعة يوضح

كلية الطب والصيدلة بوجدة .. الطلبة يحتجون لمنعهم حضور…

2024-02-01 / 18:22
Photo of آش واقع فسبيطارات فاس القصة كاملة على هبة بريس

آش واقع فسبيطارات فاس القصة كاملة على هبة بريس

2024-02-01 / 18:00
Photo of سمعو هذ الشي اللي واقع في حي الصفا جورج سابقا خطـ ير وخاص تدخل الوالي شخصيا

سمعو هذ الشي اللي واقع في حي الصفا جورج…

2024-02-01 / 17:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق