نسور نيجيريا أول المتأهلين إلى نصف نهائي أمم إفريقيا

باتت نيجيريا، البطلة ثلاث مرات، أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج بفوزها على أنغولا 1-0 الجمعة على ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي في أبيدجان أمام 18,757 مشجعا.

وسجّل جناح أتالانتا الإيطالي أديمولا لوكمان (41) الهدف الوحيد لنيجيريا التي واصلت حملتها القوية للفوز بلقبها الرابع والأول منذ 2013، وحرمت أنغولا من التاهل الى نصف النهائي لأول مرة بتاريخها. وضرب “النسور الممتازة” موعدا في نصف النهائي مع الرأس الأخضر أو جنوب إفريقيا اللتين تلتقيان غدا السبت

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