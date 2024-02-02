فاس.. عشريني يعاني من مرض نفسي يضع حدا لحياته شنقا

2024-02-02 / 19:56
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ع محياوي _ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادر ها الخاصة والموثوقة، أن شابا في عقده الثاني وضع حدا لحياته شنقا، اليوم الجمعة، داخل منزل أسرته الواقع بتجزئة مولاي إدريس بحي تغات التابع للنفوذ الترابي لمقاطعة المرينيين.

و أضاف ذات المصدر، أن الهالك، البالغ من العمر 23 سنة، عثر عليه جثة هامدة داخل بيت أسرته.

ووفق ذات المصدر، فإن الهالك يعاني من مرض نفسي عاد في حدود الرابعة صباحا إلى بيت أسرته، واستعان بوشاح رقبته لوضع حد لحياته.

و فور علمها بالواقعة حلت إلى عين المكان السلطة المحلية والعناصر الأمنية للقيام بالمتعين، وتم نقل جثة الهالك صوب نستشفى الغساني قصد إخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة المختصة.

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