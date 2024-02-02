المناخ و التصدير وراء انخفاض أسعار الخضر بالمغرب

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مهنية ل ” هبة بريس ” ان تحسن المناخ وتراجع وثيرة التصدير ، سببان مباشران في تراجع أسعار الخضر بالأسواق المغربية ، بعد عدة اشهر من ارتفاع أسعارها إلى ارقام قياسية، ألهبت جيوب المستهلك وشكلت مصدر قلق وشكوى العديد من الأسر.

ولمس المواطنون الفارق الإيجابي الذي شكله هذا الانخفاض على مشترياتهم الأسبوعية، فالانهيار الكامل في الأسعار هم مجموعة واسعة من الخضر الأساسية في القفة الأسبوعية للمستهلكين.

وأشارت المصادر نفسها ، إلى أن الانخفاض يعد “شاملا هذه المرة”، ولو بوتيرة متباينة حسب الجهات، وحسب الأسواق وسلسلة الإنتاج وضلوع الوسطاء.

ووصل سعر البطاطس 5 دراهم للكيلوغرام الواحد، والطماطم أيضا، فيما استقرّ ثمن الجزر عند 6 دراهم للكيلوغرام الواحد، ما يبين أن “الخضر الأكثر طلباً واستهلاكا صارت في متناول المواطنين، وأن هناك انطباعات إيجابية وبخصوص البيع بالجملة فقد قام المزارعون ببيع الطماطم بنحو 0.83 درهما كحد أدنى، ودرهمين كحد أقصى. أما البطاطس فتراوحت أسعارها بين 1.43 درهما ودرهمين و86 سنتيما”،فيما البصل الأخضر بدأت أثمنته لدى المزارع بنحو 1.50 ووصلت إلى 1.80 درهما كحد أقصى”.

وتحدد الأثمان حسب الجودة، غير أنها تعرفُ أيضا تحوّلا حسب سلسلة الإنتاج لتصل إلى المستهلك النّهائي،كما ان النقل بدوره يظلّ محدّدا رئيسيا في أثمان الخضر بحسب الأسواق ومناطق الإنتاج ، كما تراجع وثيرة التصدير خصوصا إلى بعض الأسواق الخارجية كان مساهما في تراجع الأسعار .

مساهمة الحكومة للفلاحين ، في مواجهة موجة غلاء البذور والأعلاف ساهم في تقليل التكاليف الإنتاجية وتحفيز المزارعين على العمل بشكل أفضل، وبالتالي ضمان تزويد أسواق الخضر بصفة منتظمة.

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