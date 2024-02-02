كتائب القسام تعلن قت..ل 15 جنديا إسرائيليا غرب مدينة غزة

أعلنت كتائب “عز الدين القسام” الذراع المسلح لحركة “حماس”، الجمعة، قتل 15 جنديا إسرائيليا في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة.

وقالت الكتائب، في بيان، إن عناصرها “تمكنوا من الإجهاز على 15 جنديا صهيونيا من مسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة”.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة.

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