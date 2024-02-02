كتائب القسام تعلن قت..ل 15 جنديا إسرائيليا غرب مدينة غزة
أعلنت كتائب “عز الدين القسام” الذراع المسلح لحركة “حماس”، الجمعة، قتل 15 جنديا إسرائيليا في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة.
وقالت الكتائب، في بيان، إن عناصرها “تمكنوا من الإجهاز على 15 جنديا صهيونيا من مسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة”.
ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة.
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9 تعليقات
هذه الاخبار تعجبني كثيرا لانني اكره الصهاينة الاشرار
اللهم أكبر ولله الحمد. اللهم نصر قريب من عندك..
اللهم انصرهم نصرا عزيزا..
بداية النهاية للصهاينة ..
كتائب القسام تحرج العدو الاسرائيلي والأخير يبحث عن الهدنة ..
اللهم احفظ جميع المسلمين والمسلمات
اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
نتمنى الهدن من الله تعالى
نسأل الله السلامة و السلام و الرحمة