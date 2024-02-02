كتائب القسام تعلن قت..ل 15 جنديا إسرائيليا غرب مدينة غزة

2024-02-02 / 19:25
9

أعلنت كتائب “عز الدين القسام” الذراع المسلح لحركة “حماس”، الجمعة، قتل 15 جنديا إسرائيليا في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة.

وقالت الكتائب، في بيان، إن عناصرها “تمكنوا من الإجهاز على 15 جنديا صهيونيا من مسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة”.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of 3 سنوات سجن لنبيل القروي وحرمانه من الترشح لرئاسة تونس 5 أعوام

3 سنوات سجن لنبيل القروي وحرمانه من الترشح لرئاسة…

2024-02-03 / 00:01
Photo of 800 موظف حكومي أمريكي وأوروبي يطالبون بإنهاء دعم إسرائيل

800 موظف حكومي أمريكي وأوروبي يطالبون بإنهاء دعم إسرائيل

2024-02-02 / 18:33
Photo of بسبب الجفاف.. اقليم كتالونيا يفرض قيودا جديدة على المياه

بسبب الجفاف.. اقليم كتالونيا يفرض قيودا جديدة على المياه

2024-02-02 / 10:02
Photo of المغرب يستقبل أول “متحف عائم” على متن سفينة سيرسو

المغرب يستقبل أول “متحف عائم” على متن سفينة سيرسو

2024-02-02 / 09:56
Photo of اسرائيل تعترف بفشل كلابها المدربة أمام “كلاب” حماس

اسرائيل تعترف بفشل كلابها المدربة أمام “كلاب” حماس

2024-02-02 / 09:38

انتهاء أزمة الرهائن في مصنع بتركيا.. واعتقال المشتبه به

2024-02-01 / 23:52
Photo of مصدر رسمي سعودي: المملكة لم تنضم بعد إلى تكتل بريكس

مصدر رسمي سعودي: المملكة لم تنضم بعد إلى تكتل…

2024-02-01 / 21:57
Photo of أميركي يقت..ل والده وينشر مقطع فيديو على يوتيوب وهو يحمل رأسه

أميركي يقت..ل والده وينشر مقطع فيديو على يوتيوب وهو…

2024-02-01 / 20:19
Photo of الخارجية القطرية : إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار

الخارجية القطرية : إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق…

2024-02-01 / 19:55
Photo of تركيا.. مسلح يحتجز موظفي شركة أميركية رهائن بسبب حرب غزة

تركيا.. مسلح يحتجز موظفي شركة أميركية رهائن بسبب حرب…

2024-02-01 / 18:56

‫9 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق