القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لـ 104 مرشحا للهجرة غير النظامية
اعترضت عناصر من القوات المسلحة الملكية، مكلفة بمراقبة الساحل، أمس الخميس، على بعد 10 كيلومترات جنوب الداخلة، قاربا كان يعتزم التوجه إلى جزر الكناري وعلى متنه 104 مرشحين للهجرة غير النظامية من إفريقيا جنوب الصحراء، بينهم 90 ماليا و07 موريتانيين و03 سنغاليين واثنين من كوت ديفوار واثنين من غينيا.
وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
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الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي