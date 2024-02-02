800 موظف حكومي أمريكي وأوروبي يطالبون بإنهاء دعم إسرائيل
طالب 800 موظف حكومي أمريكي وأوروبي، الجمعة، بإنهاء الدعم الدبلوماسي والعسكري الذي تقدمه دولهم لإسرائيل.
جاء ذلك في بيان مشترك عارض من خلاله هؤلاء الموظفون دعم بلدانهم للحكومة الإسرائيلية في حربها على قطاع غزة.
وقال الموظفون في بيانهم إن “حكوماتهم تساهم من خلال دعم إسرائيل في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وجرائم الحرب والإبادة الجماعية” المرتكبة بقطاع غزة، حسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
ووقّع الوثيقة موظفون حكوميون في 12 دولة والاتحاد الأوروبي، حسب المصدر نفسهتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
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800 موظف حكومي أمريكي وأوروبي يطالبون بإنهاء دعم إسرائيل
جاء ذلك في بيان مشترك عارض من خلاله هؤلاء الموظفون
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