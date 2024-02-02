طنجة..وفاة شخص كان في طريقه لأداء صلاة الجمعة

2024-02-02 / 18:23
6

هبة بريس – مكتب طنجة

توفي شخص اليوم الجمعة، إثر أزمة قلبية حادة ألمت به في طريقه نحو المسجد لأداء صلاة الجمعة بمدينة طنجة .

وقالت مصادر الموقع ، إن المعني بالأمر في السبعينات من العمر سقط مغمى عليه قرب مسجد بدر حيث كان يهم لأداء صلاة الجمعة .

وفور اخطاها انتقلت عناصر الوقاية المدنية على وجه السرعة إلى عين المكان حيث قامت بتقديم الاسعافات الضرورية له قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة مضاعفات الأزمة القلبية ليتم نقل جثته الى مستودع الأموات “الدوق طوفار” في انتظار نتائج التشريح الطبي .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لـ 104 مرشحا للهجرة غير النظامية

القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لـ 104 مرشحا للهجرة…

2024-02-02 / 19:03
Photo of انخفاض عجز الميزان التجاري للمغرب

انخفاض عجز الميزان التجاري للمغرب

2024-02-02 / 18:50
Photo of تارودانت : حجز كمية من لحوم الذبيحة السرية واعتقال 3 جزارينن

تارودانت : حجز كمية من لحوم الذبيحة السرية واعتقال…

2024-02-02 / 16:59
Photo of توقيع اتفاقية شراكة لإرساء مختبر رقمي لفائدة وزارة بنموسى

توقيع اتفاقية شراكة لإرساء مختبر رقمي لفائدة وزارة بنموسى

2024-02-02 / 16:34
Photo of انزكان : وفاة سجين بأيت ملول معتقل في قضية ” ارهاب وتطرف “

انزكان : وفاة سجين بأيت ملول معتقل في قضية…

2024-02-02 / 16:20
Photo of أزمة مفتشي الشغل بالمغرب وأدوارهم في الاقتصاد والحماية الاجتماعية

أزمة مفتشي الشغل بالمغرب وأدوارهم في الاقتصاد والحماية الاجتماعية

2024-02-02 / 15:34
Photo of طنجة..إدانة عون سلطة بسبب التزوير والاستيلاء على عقار الغير

طنجة..إدانة عون سلطة بسبب التزوير والاستيلاء على عقار الغير

2024-02-02 / 14:22
Photo of محاولة القت.ل والسرقة وترويج المخدرات يجر شخصا للاعتقال بالبيضاء

محاولة القت.ل والسرقة وترويج المخدرات يجر شخصا للاعتقال بالبيضاء

2024-02-02 / 13:53
Photo of أمواج شاطئ واد لاو تلفظ 30 رزمة حشيش

أمواج شاطئ واد لاو تلفظ 30 رزمة حشيش

2024-02-02 / 13:21
Photo of أزمة الماء توحد خطبة الجمعة بالمساجد

أزمة الماء توحد خطبة الجمعة بالمساجد

2024-02-02 / 12:28

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق