طنجة..وفاة شخص كان في طريقه لأداء صلاة الجمعة
هبة بريس – مكتب طنجة
توفي شخص اليوم الجمعة، إثر أزمة قلبية حادة ألمت به في طريقه نحو المسجد لأداء صلاة الجمعة بمدينة طنجة .
وقالت مصادر الموقع ، إن المعني بالأمر في السبعينات من العمر سقط مغمى عليه قرب مسجد بدر حيث كان يهم لأداء صلاة الجمعة .
وفور اخطاها انتقلت عناصر الوقاية المدنية على وجه السرعة إلى عين المكان حيث قامت بتقديم الاسعافات الضرورية له قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة مضاعفات الأزمة القلبية ليتم نقل جثته الى مستودع الأموات “الدوق طوفار” في انتظار نتائج التشريح الطبي .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..
إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
الحمد الله الذي توفاه بيوم الجمعة .عيد المؤمنين..
وفاة شخص كان في طريقه لأداء صلاة الجمعة
لا حول ولا قوة الا بالله