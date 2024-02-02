طنجة..وفاة شخص كان في طريقه لأداء صلاة الجمعة

هبة بريس – مكتب طنجة

توفي شخص اليوم الجمعة، إثر أزمة قلبية حادة ألمت به في طريقه نحو المسجد لأداء صلاة الجمعة بمدينة طنجة .

وقالت مصادر الموقع ، إن المعني بالأمر في السبعينات من العمر سقط مغمى عليه قرب مسجد بدر حيث كان يهم لأداء صلاة الجمعة .

وفور اخطاها انتقلت عناصر الوقاية المدنية على وجه السرعة إلى عين المكان حيث قامت بتقديم الاسعافات الضرورية له قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة مضاعفات الأزمة القلبية ليتم نقل جثته الى مستودع الأموات “الدوق طوفار” في انتظار نتائج التشريح الطبي .

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