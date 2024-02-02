عائدات السياحة بالمغرب تقفز إلى 104,6 مليار درهم

2024-02-02 / 18:15
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قفزت عائدات السياحة في العام الماضي إلى 104,6 مليار درهم، بعدما بلغ عدد السياح الذين زاروا المغرب 14,6 مليون سائح.

وأفاد مكتب الصرف في تقريره الصادر اليوم الجمعة الثاني من فبراير، أن عائدات السياحة ارتفعت بنسبة 11,7 في المائة، أي حوالي 11 مليار درهم في العام الماضي، مقارنة بالعام الذي قبله.

ويأتي ارتفاع عائدات السياحة في ظل توافد 14,5 مليون سائح سنة 2023 في العام الماضي، بزيادة نسبتها 34 في المائة مقارنة بسنة 2022، حسب وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأبرزت الوزارة أن المغاربة المقيمين بالخارج شكلوا 51 في المائة من عدد الوافدين، بنمو بلغ 27 في المائة مقارنة بسنة 2022.

وفي المقابل، مثل السياح الأجانب 49 في المائة من إجمالي الوافدين، محققين زيادة بـ 3 نقاط مقارنة بسنة 2022.

و أكدت الوزارة أن هذا الرقم الجديد لعدد السياح الوافدين يتجاوز بشكل كبير الهدف الأولي المحدد لسنة 2023 ضمن خارطة طريق السياحة للفترة 2023-2026.

وللإشارة، كانت خارطة الطريق هاته تتوقع توافد 13,5 مليون سائح، إلا أن النتائج فاقت التوقعات بمليون سائح إضافي

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