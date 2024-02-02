مايا دياب تطرح جديدها الفني باللهجة المغربية

القسم الفني: هبة بريس

طرحت الفنانة اللبنانية مايا دياب ثلاث أغنيات جديدة من ألبوم ” MYMAYAV”، وذلك بعد إصدارها الشهر الماضي أغنيتين وهما “طاقة إيجابية” و”تقلان”.

وبعد نجاح أغنية “ديالي” باللهجة المغربية، كررت مايا تجربتها بأغنية “قولّي”، وهي من كلمات وألحان محمد المرابط وتوزيع يونس الجحفاوي.

وجدير بالذكر أن مايا دياب شرعت منذ أسبوع في ترويج أغاني ألبومها الجديد، و ذلك عبر مختلف حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت تفاصيل كل أغنية وأجوائها وردة فعلها عليها.

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