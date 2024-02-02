كوثر براني: “أنا ماشي ضد عمليات التجميل و إنما ضد التخريب”

2024-02-02 / 17:28
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نجلاء مزيان: هبة بريس

كشفت الفنانة المغربية كوثر براني خلال تصريحها الإعلامي الأخير عن رأيها في عمليات التجميل و كذا أمنيتها.

وقالت براني :”أنا ماشي ضد عمليات التجميل، أنا ضد التخريب لأن كاين ناس ماشاء الله كيكونو كيحمقوا وكيمشيو فواحد الاتجاه لي كيولي إدمان”.

وواصلت المتحدثة ذاتها قائلة:”أنا شخصيا كنخاف من العمليات، كندير شوية ديال الرتوشات بحال البوطوكس ولكن البلوك كنخاف منو”.

و أفرجت كوثر براني عن أمنيتها في قائلة :” لي بنبغي ندير هو شيحاجة لي تخليني نبقى فالوزن د 60 كيلو”.

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