كوثر براني: “أنا ماشي ضد عمليات التجميل و إنما ضد التخريب”
نجلاء مزيان: هبة بريس
كشفت الفنانة المغربية كوثر براني خلال تصريحها الإعلامي الأخير عن رأيها في عمليات التجميل و كذا أمنيتها.
وقالت براني :”أنا ماشي ضد عمليات التجميل، أنا ضد التخريب لأن كاين ناس ماشاء الله كيكونو كيحمقوا وكيمشيو فواحد الاتجاه لي كيولي إدمان”.
وواصلت المتحدثة ذاتها قائلة:”أنا شخصيا كنخاف من العمليات، كندير شوية ديال الرتوشات بحال البوطوكس ولكن البلوك كنخاف منو”.
و أفرجت كوثر براني عن أمنيتها في قائلة :” لي بنبغي ندير هو شيحاجة لي تخليني نبقى فالوزن د 60 كيلو”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp