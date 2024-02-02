تارودانت : حجز كمية من لحوم الذبيحة السرية واعتقال 3 جزارينن

ع اللطيف بركة - هبة بريس

أوقفت مصالح الدرك الملكي بسرية تارودانت ، يوم امس الخميس 1 فبراير الجاري ، ثلاثة جزارين بحي المسيرة بالجماعة الترابية الكدية البيضاء ضواحي مدينة أولاد التايمة .

وجاء اعتقال الجزارين الثلاثة ، بعد عملية مداهمة محل للجزارة، فور توصل المصالح الدركية بإخبارية تفيد ان المتهمين بصدد بيع كمية من اللحوم من الذبيحة السرية للمستهلكين ، يوم امس، الذي يصادف موعد السوق الأسبوعي ” خميس أولاد تايمة ” وحجز كمية من اللحوم الحمراء.

وقد تم وضع الموقوفين رهن التدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لتحديد كافة ملابسات هذه القضية والظروف المحيطة بها، وكذا الوصول إلى كافة المتورطين الذين يشتبه في مشاركتهم في الأفعال سالفة الذكر.

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