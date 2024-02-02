عموتة يقود منتخب الأردن لنصف نهائي كأس آسيا

هبة بريس - وكالات

بلغ الأردن الدور نصف النهائي من كأس آسيا لكرة القدم، المقامة بنسختها الثامنة عشرة في قطر، للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على طاجيكستان 1-0 الجمعة على استاد محمد بن علي ضمن 35530 متفرجاً.

وسجل مدافع طاجيكستان فهدات هانونوف خطأ في مرمى فريقه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 بعد أن اصطدمت الكرة الرأسية لمدافع الاردن عبدالله نصيب به وتحولت الى الشباك.

وكانت أفضل نتيجة للأردن بلوغه الدور ربع النهائي في نسختي الصين عام 2004 وقطر عام 2011.

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