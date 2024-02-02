طنجة..إدانة عون سلطة بسبب التزوير والاستيلاء على عقار الغير

هبة بريس - مكتب طنجة

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بطنجة، قرارا يقضي بادانة عون سلطة بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالتزوير واستعماله للاستيلاء على ممتلكات الغير.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن عون السلطة المدان يعمل بجماعة البحرويين التي تتبع ترابيا لإقليم الفحص أنجرة ضواحي طنجة،

حيث حكم عليه حضوريا بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، وأدائه تعويضا لفائدة المطالبين بالحق المدني بقيمة 100 ألف درهم، بعدما تابعته النيابة العامة وقاضي التحقيق، بجناية التزوير واستعماله للاستيلاء على عقار الغير.

وكانت التحريات القضائية ومحاضر مطابقة وأبحاث لمصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بطنجة، قد وصلت الى ان عون السلطة المتهم أمام جنايات طنجة صنع شهادة الملكية صادرة عن قيادة محلية بمنطقة البحراويين منذ قرابة سبع سنوات، يشهد فيها القائد بأنه حضر أمامه مجموعة من الشهود يشهدون له بتملك مجموعة من القطع أعطى لها اسم “الجنانات “وهي القطعة التي يملكها الورثة المذكورون آنفا.

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