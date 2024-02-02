أنس الباز لدنيا بطمة: “لا تزالين فنانة كبيرة في نظري”

القسم الفني: هبة بريس

أعرب الفنان المغربي أنس الباز عن دعمه لمواطنته الفنانة المغربية دنيا بطمة و ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

ونشر الباز صورة تجمعه ببطمة أرفقها بتعليق جاء فيه:”

أنا حزين جدًا لسماع أن دنيا باطما، المغنية الموهوبة والمعروفة، تم اعتقالها اليوم بتهمة متصلة بالإنترنت، على الرغم من هذا الوضع الصعب، أود أن أشدد على أنك لا تزالين شخصًا لطيفًا وفنانة كبيرة في نظري”.

وواصل قائلا:”أتمنى من الله أن يعطيك القوة لتظهري الصبر، وآمل أن يتم إطلاق سراحك بأسرع ما يمكن لتلتقي بعائلتك وأحبابك، أنا أدعمك في هذه التجربة وأعتقد في قدرتك على تجاوز هذا الوضع الصعب، ترافقك أفكاري الإيجابية وأصلي من أجل أن يتم تحقيق العدالة بشكل عادل ان شاء الله.”

واختتم الفنان المغربي قائلا:“اللهمّ أخرجها من السجن وأعدها بأمان إلى أهلها، يا رب برحمتك التي وسعت كلّ شيء، فكّ أسر المظلومين والمعتقلين، إنّك أنت أرحم الراحمين.”

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