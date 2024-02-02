محاولة القت.ل والسرقة وترويج المخدرات يجر شخصا للاعتقال بالبيضاء

2024-02-02 / 13:53
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، أمس الخميس، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والسرقة ومحاولة القتل العمدي.

وحسب مصدر أمني، فقد جرى توقيف المشتبه فيه بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بمنطقة “بوسكورة” بضواحي مدينة الدار البيضاء، لكونه يشكل موضوع مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالسرقة الموصوفة وترويج المخدرات والضرب والجرح ومحاولة القتل العمدي.

ووفق ذات المصدر، فقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه عن حجز 1800 عبوة من اللصاق المستعمل في التخدير.

هذا وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر .

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