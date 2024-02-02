هبة بريس - وكالات

تم انتخاب المغرب نائبا لرئيس الجامعة الدولية لرياضة الشوفكان، وذلك خلال الجمع العام التأسيسي المنعقد يومي 1 و2 فبراير الجاري بمدينة باكو بأذربيجان.

كما تم خلال هذا الجمع العام، الذي عرف حضور 18 بلدا، انتخاب باهروز نابييف من أذربيجان رئيسا للجامعة الدولية للشوفكان للفترة ما بين 2024 و2029، والبولوني ناسييج أولبرايخ كاتبا عاما.

وكان المنتخب المغربي للبولو قد تُوج وصيفا لبطل العالم، عقب احتلاله المركز الثاني خلال بطولة العالم لرياضة الشوفكان، التي احتضنتها عاصمة أذربيجان، باكو، في نونبر الماضي.

ويذكر أن الشوفكان لعبة قديمة بأذربيجان تعني “ركوب الخيل والضرب بالتلويح بالعصا”، انبثقت عنها رياضة البولو الحديثة.

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