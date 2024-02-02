أمواج شاطئ واد لاو تلفظ 30 رزمة حشيش

هبة بريس - مكتب طنجة

لفظت أمواج شاطئ واد لاو التابع لإقليم تطوان، أمس الخميس ، 30 رزمة من الحشيش يرجح أنها تعود لشبكة لتهريب المخدرات تنشط بالمنطقة .

وقامت عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة أمس الخميس، بانتشال الرزم التي ظهرت تطفو بين الأمواج، قبل أن يتم إخطار السلطات التي حلت على وجه السرعة إلى عين المكان.

وعملت السلطات على إخراج الرزم التي قدرت كمياتها بعشرات الكلغرامات ، كما تم فتح تحقيق للوصول الى الجهة التي تقف وراء هذه الرزم .

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