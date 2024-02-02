أمواج شاطئ واد لاو تلفظ 30 رزمة حشيش
هبة بريس - مكتب طنجة
لفظت أمواج شاطئ واد لاو التابع لإقليم تطوان، أمس الخميس ، 30 رزمة من الحشيش يرجح أنها تعود لشبكة لتهريب المخدرات تنشط بالمنطقة .
وقامت عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة أمس الخميس، بانتشال الرزم التي ظهرت تطفو بين الأمواج، قبل أن يتم إخطار السلطات التي حلت على وجه السرعة إلى عين المكان.
وعملت السلطات على إخراج الرزم التي قدرت كمياتها بعشرات الكلغرامات ، كما تم فتح تحقيق للوصول الى الجهة التي تقف وراء هذه الرزم .
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
كل التشكرات الا السلوطات المعنية بالارمر علا ما يبدلونه من مجهودات للوصول لهؤلاء المجرمين اعانهم الله علا دالك
أكيد هناك فرق مهربة المخدرات عبر البحر ولكن للأسف الشديد ليس هناك حراسة أمنية من اجل ايقافهم .
أكيد هناك فرق مهربة المخدرات عبر البحر ولكن للأسف الشديد ليس هناك حراسة أمنية من اجل ايقافهم .
شيء غريب جداً كيف تصعد رزم الحشيش الى السطح هذا دليل على ان هناك أشخاص مهربون المخدرات ، حسبنا الله ونعم الوكيل .
رغم إنذار الله تعالى في انحباس الأمطار لازلنا لم نأخذ درساً يجب عليكم الاستغفار والرجوع إلى الطريق المستقيم.
شكرأ لرجال الدرك الملكي على المجهودات المبذولة من أجل خدمة الوطن من هذه الظاهرة (التجارة في المخدرات )
يجب محاربة هذه المافيات في التجارة المخدرات والقضاء عليها .
مثل هذه الحالات تكون اكثر في الشواطي الشمالية من المملكة اللهم لطفك وهداية. شبابنا.