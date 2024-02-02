بعد غيابها لسنوات..”أحبني كما أنا” تعيد ميادة الحناوي للساحة الفنية

القسم الفني: هبة بريس

روجت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لأحدث الأعمال الغنائية للفنانة الكبيرة ميادة الحناوي، والتي من المقرر طرحها خلال الأيام القادمة.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ روتانا بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، التدوينة التالية: “ترقبوا جديد الفنانة ميادة الحناوي، في أغنية “أحبني كما أنا”.

وكشفت ميادة الحناوي خلال بيان صحفى عن تفاؤلها بأغنيتها “أحبني كما أنا” التي تحمل فكرة بديعة ورؤية فنية متميزة، مؤكدة أن تقديم أغنية من ألحان الموسيقار طلال وكلمات الشاعر نزار قباني له طعم مختلف مليء بالإبداع الفني.

وأضافت ميادة الحناوى:” كان لي الشرف وبالغ السعادة والإمتنان بكل هذا الإهتمام الكبير من الموسيقار طلال الذي حرص على تقديم عمل فني بديع كالعادة، وكلنا نعلم ان أعماله تعكس عالمه الموسيقي الخاص، واهتمامه بكل تفاصيل العمل، ومن كل قلبي أقول له شكراً على هذا التعاون المثمر، من خلال رؤية فنية متنوعة وأسلوب متطور في عالم الموسيقى والغناء العربي، وكلمات المبدع الراحل نزار قباني، أغنية عامرة بالغناء والطرب والإحساس”.

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