بالأرقام: بنك المغرب يسجّل تحسن النشاط الصناعي

2024-02-02 / 11:02
5
هبة بريس

أفرز الاستقصاء الشهري للظرفية، الصادر عن بنك المغرب برسم شهر دجنبر 2023، تحسنا في النشاط الصناعي.

وأوضح بنك المغرب، في استقصائه الشهري للظرفية في القطاع الصناعي، أن الإنتاج قد يكون سجل ارتفاعا في جميع الفروع باستثناء « الميكانيك والتعدين »، وركودا في « الكهرباء والإلكترونيك »، مضيفا أن معدل استخدام الطاقات الإنتاجية قد يكون استقر عند 76 في المائة في ظل هذه الظروف.

وفي ما يتعلق بالمبيعات، يضيف المصدر ذاته، قد تكون سجلت ارتفاعا سواء على مستوى السوق المحلية أو الأجنبية. كما يمكن أن تكون قد تحسنت في مجمل الفروع، باستثناء « الميكانيك والتعدين » و »الكهرباء والإلكترونيك »، اللذين يمكن أن يكونا قد تراجعا.

وأشار إلى أن الطلبيات يمكن أن تكون قد سجلت ارتفاعا في مجمل فروع النشاط، باستثناء « النسيج والجلد »، حيث يمكن أن تكون قد سجلت تراجعا، و »الميكانيك والتعدين » التي يمكن أن تكون سجلت ركودا.

من جهتها، يمكن أن تكون دفاتر الطلبيات قد سجلت مستويات أدنى من المعتاد في مجمل الفروع، باستثناء « الميكانيك والتعدين »، حيث يمكن أن تكون سجلت مستوى عاديا.

وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تتوقع المقاولات الصناعية ركودا في الإنتاج والمبيعات. وفي المقابل، عبرت أكثر من مقاولة من أصل خمس عن شكوك بشأن تطورها المستقبلي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مليار درهم لتمويل المقاولات الصغرى و ريادة الأعمال النسائية والمشاريع الخضراء

مليار درهم لتمويل المقاولات الصغرى و ريادة الأعمال النسائية…

2024-02-02 / 14:07
Photo of يهم المسثتمرين.. هيئة الكهرباء الوطنية تنشر التفاصيل الطاقية لبلادنا

يهم المسثتمرين.. هيئة الكهرباء الوطنية تنشر التفاصيل الطاقية لبلادنا

2024-02-02 / 10:46
Photo of برلماني بريطاني: جهة الداخلة – وادي الذهب توفر فرصا استثمارية مهمة

برلماني بريطاني: جهة الداخلة – وادي الذهب توفر فرصا…

2024-02-01 / 19:29
Photo of مشروع “الترامواي” بوجدة.. إنجاز الدراسات الأولية ينتظر تصويت مجلس الجماعة

مشروع “الترامواي” بوجدة.. إنجاز الدراسات الأولية ينتظر تصويت مجلس…

2024-02-01 / 17:53
Photo of إطلاق مشروع تسريع النمو الأخضر بالمغرب بإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

إطلاق مشروع تسريع النمو الأخضر بالمغرب بإشراف برنامج الأمم…

2024-02-01 / 16:42
Photo of تسهيل عملية توزيع تعويضات نزع الملكية عبر إسنادها لوكالات القرب

تسهيل عملية توزيع تعويضات نزع الملكية عبر إسنادها لوكالات…

2024-02-01 / 15:18
Photo of شركة صينية تفوز بصفقة “تي جي في ” مراكش – اكادير”

شركة صينية تفوز بصفقة “تي جي في ” مراكش…

2024-02-01 / 15:08
Photo of وكالة فيتش تؤكد التصنيف “BB” لمجموعةCIH BANK

وكالة فيتش تؤكد التصنيف “BB” لمجموعةCIH BANK

2024-02-01 / 14:52
Photo of مستجدات مشروع أول طريق سيار بالمغرب يُصمم بثلاثة مسارات في كل اتجاه

مستجدات مشروع أول طريق سيار بالمغرب يُصمم بثلاثة مسارات…

2024-02-01 / 12:32
Photo of تكريسا لثقة المنظمات الدولية في المملكة.. “الفاو” تختار الرباط لتنظيم مؤتمرها الإفريقي

تكريسا لثقة المنظمات الدولية في المملكة.. “الفاو” تختار الرباط…

2024-02-01 / 12:02

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق