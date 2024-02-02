بنسعيد يحصد جائزة أفضل شخصية حكومية في التواصل الحكومي الاجتماعي بالقاهرة

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلن معهد الحكومات الاجتماعية عن تتويج وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد بجائزة أفضل شخصية حكومية في التواصل الحكومي الاجتماعي من قطاع الشباب، وذلك في حفل أقيم أول أمس الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتسلم الجائزة، نيابة عن الوزير، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية مصر العربية، محمد ايت أوعلي،وحسب المعهد الذي يشتغل في مجال التواصل الحكومي الاجتماعي، فإن هذه الجائزة منحت لبنسعيد من طرف لجنة تحكيم تضم شخصيات تشتغل في مجال التواصل الاجتماعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث تم ترشيحه في منافسة على مستوى الوطن العربي.

ويبقى دور هذا المعهد الكائن مقره بكل من عاصمة دولة الأمارات العربية المتحدة أبو ظبي، وجمهورية مصر العربية، القاهرة، دعم الجهود الحكومية العربية في مجال التواصل الحكومي، كما يصدر المعهد ذاته، تقارير حول أنشطة مسؤولين حكوميين على منصات التواصل الاجتماعي بشكل دوري.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الشباب والثقافة والتواصل، يتابعه عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال فايسبوك حوالي 85 ألف شخص، وهو نفس الرقم بالنسبة لمنصة إنستغرام، بالاضافة إلى حوالي 19 ألف متابع على منصة تويتر.

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