تقرير.. عدد المدخنين بالمغرب يقارب 3 ملايين و نصف
هبة بريس ـ الدار البيضاء
رقم خطير ذاك الذي كشفه تقرير لمنظمة الصحة العالمية بخصوص أعداد المدخنين في عدد من الدول من بينها المغرب التي تحتل مركزا متقدما في قائمة الشعوب المدخنة.
و كشف تقرير منظمة الصحة العالمية أن المغرب يحتل المرتبة السابعة إفريقيا من حيث عدد المدخنين، بإجمالي 3,451,000 مدخن.
هذا و أوضح التقرير ذاته أن المغرب يحتل هذه المرتبة إفريقيا بعد كل من مصر وجنوب أفريقيا والجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان ومدغشقر.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
11 تعليقات
تقرير غير صحيح عدد المدخنين أكثر بكثير من هاذ الرقم
عدد المدخنين بالمغرب يقارب 3 ملايين و نصف
رقم خطير و بزاف
Llah ya3fo 3la benadm
Hadchy ghi li bayen wsf ama rah kter
Rah kyn bzf ghi kedoub hadchy
أكثر المدخنين هم فئة الشباب والتلاميذ ..
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