تقرير.. عدد المدخنين بالمغرب يقارب 3 ملايين و نصف

2024-02-02 / 17:14
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

رقم خطير ذاك الذي كشفه تقرير لمنظمة الصحة العالمية بخصوص أعداد المدخنين في عدد من الدول من بينها المغرب التي تحتل مركزا متقدما في قائمة الشعوب المدخنة.

و كشف تقرير منظمة الصحة العالمية أن المغرب يحتل المرتبة السابعة إفريقيا من حيث عدد المدخنين، بإجمالي 3,451,000 مدخن.

هذا و أوضح التقرير ذاته أن المغرب يحتل هذه المرتبة إفريقيا بعد كل من مصر وجنوب أفريقيا والجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان ومدغشقر.

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‫11 تعليقات

  8. التدخين مضر بالصحة قانون 19-51 هكذا مدون على واجهة السجائر ومع ذالك المدخنون يتعاطون للتدخين..

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