رجوى الساهلي تعلق على اعتقال بطمة :”صعيب الاحساس ديال ام بعيدة على ولادها”

2024-02-02 / 11:16
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القسم الفني: هبة بريس

علقت الممثلة المغربية رجوى الساهلي على خبر اعتقال مواطنتها الفنانة دنيا بطمة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

وأعربت المؤثرة المغربية عن تضامنها مع بطمة عبر تدوينة قامت بنشرها بذات المنصة جاءت كالتالي:”صعيب الاحساس ديال ام بعيدة على ولادها وتقوم بدورين الام والاب الله يجعل ربي يوقف معاها مع اسرتها”.

وواصلت قائلة:”اللهم بعدد قطرات المطر وبعدد حيات الحصى وبعدد، من صلى وسلم على نبيك محمد أن تفرج كربها وأن تنصرها وترفع الظلم عنها وأن تجمع شملها مع أسرتها عاجلا غير آجل يارب العالمين ..اللهم خذ حقها وأسعدها وعوضها خيرا عما فات”.

وجدير بالذكر أن محكمة النقض في الرباط، رفضت الشهر الفائت طلب النقض الخاص بالفنانة دنيا بطمة بإلغاء حكم سجنها لمدة سنة.

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