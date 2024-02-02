أشغال المشروع الملكي “منتزه الانبعاث” بقلب أكادير تقترب من نهايتها

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شارفت أشغال تهيئة مشروع “منتزه الانبعاث” بأكادير على نهايتها، حيث بات الفضاء شبه جاهز في انتظار استكمال بعض الروتوشات الصغيرة ليكون واحدا من بين أجمل و أكبر الفضاءات الترفيهية بالمغرب.

و يمتد مشروع “متنزه الانبعاث” بقلب مدينة أكادير، على مساحة تناهز 25 هكتار، و تم إنجازه بتكلفة إجمالية بلغت 80,5 مليون درهم، و همت إنشاء عدد من المرافق الرياضية و الثقافية و الترفيهية و الفضاءات الخضراء.

و شملت أشغال مشروع “منتزه الانبعاث” الواقع بين شارع الحسن الثاني وشارع محمد الخامس بأكادير، تهيئة ساحة عمومية على مساحة تفوق 11 ألف متر مربع، وتشييد مركز للموارد الوثائقية، وخزانة مكتبية للمدينة، على مساحة تبلغ 3 آلاف متر مربع مغطاة.

كما يتضمن المشروع، تهيئة وتجهيز مربد مكون من طابقين تحت أرضيين، حيث تبلغ قدرتهما الاستيعابية حوالي 600 سيارة، و يدخل المشروع في إطار برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020- 2024، والذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس قبل سنوات.

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