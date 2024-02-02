مستجدات مشروع إنجاز قصر المؤتمرات بالمدينة الجديدة أنفا الدار البيضاء
هبة بريس ـ الدار البيضاء
قصر المؤتمرات، المشروع الجديد الذي سينضاف لقائمة البنى التحتية المهمة للعاصمة الاقتصادية للمملكة، حيث سيعزز هذا الصرح المعماري من تنافسية البيضاء في عدة أصعدة و خاصة احتضان التظاهرات السياسية و الفنية الكبرى.
و في هذا الصدد، تقرر إنجاز و تشييد قصر المؤتمرات الضخم بقلب الدار البيضاء و بالضبط بمنطقة “بارك أنفا” التي تشهد ثورة معمارية كبيرة في الآونة الأخيرة بفضل عشرات المشاريع العصرية التي حولت المنطقة لتحفة فنية.
و من أجل تشييد هذا القصر، تم في الأول تحديد موقعين اثنين، و هما موقع المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض بالدار البيضاء (CICEC) الواقع على طريق الدار البيضاء الجديدة، و الثاني في وسط الحي التجاري كازا أنفا على مساحة 9 هكتارات، ليستقر المشروع في نهاية المطاف بالموقع الثاني نظرا لكونه يقع في قلب المدينة الجديدة للدار البيضاء.
و قد تم سلفا إطلاق طلب عروض لإنجاز الدراسات الخاصة بالمشروع كما تم تحديد تصميم له، و ستنطلق الأشغال به في قادم الأيام و ستتكلف شركات و كفاءات مغربية بعملية التشييد.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
مستجدات مشروع إنجاز قصر المؤتمرات بالمدينة الجديدة أنفا الدار البيضاء
المشروع الجديد الذي سينضاف لقائمة البنى التحتية المهمة للعاصمة الاقتصادية للمملكة
سيعزز هذا الصرح المعماري من تنافسية البيضاء في عدة أصعدة و خاصة احتضان التظاهرات السياسية و الفنية الكبرى
تقرر إنجاز و تشييد قصر المؤتمرات الضخم بقلب الدار البيضاء و بالضبط بمنطقة “بارك أنفا”
Mezyane Mezyane saraha
النصر والتاييد لي ملكنا محمد السادس نصره الله وحفضه علا حرصه لهدا الوطن من تقدم وازدهار
وافتخر كوني مغربي ومن هدا الوطن الحبيب حفض الله وطننا وملكنا وشعبه والمزيد من التقدم والازدهار
هذا المشروع مهم دوليا بالمقارنة مع مشروع الترامواي في مدينة وجدة التي ممكن ان تقطعها على رجليك في ضرف ساعة…