مستجدات مشروع إنجاز قصر المؤتمرات بالمدينة الجديدة أنفا الدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قصر المؤتمرات، المشروع الجديد الذي سينضاف لقائمة البنى التحتية المهمة للعاصمة الاقتصادية للمملكة، حيث سيعزز هذا الصرح المعماري من تنافسية البيضاء في عدة أصعدة و خاصة احتضان التظاهرات السياسية و الفنية الكبرى.

و في هذا الصدد، تقرر إنجاز و تشييد قصر المؤتمرات الضخم بقلب الدار البيضاء و بالضبط بمنطقة “بارك أنفا” التي تشهد ثورة معمارية كبيرة في الآونة الأخيرة بفضل عشرات المشاريع العصرية التي حولت المنطقة لتحفة فنية.

و من أجل تشييد هذا القصر، تم في الأول تحديد موقعين اثنين، و هما موقع المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض بالدار البيضاء (CICEC) الواقع على طريق الدار البيضاء الجديدة، و الثاني في وسط الحي التجاري كازا أنفا على مساحة 9 هكتارات، ليستقر المشروع في نهاية المطاف بالموقع الثاني نظرا لكونه يقع في قلب المدينة الجديدة للدار البيضاء.

و قد تم سلفا إطلاق طلب عروض لإنجاز الدراسات الخاصة بالمشروع كما تم تحديد تصميم له، و ستنطلق الأشغال به في قادم الأيام و ستتكلف شركات و كفاءات مغربية بعملية التشييد.

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