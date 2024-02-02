مستجدات مشروع إنجاز قصر المؤتمرات بالمدينة الجديدة أنفا الدار البيضاء

2024-02-02 / 11:48
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

قصر المؤتمرات، المشروع الجديد الذي سينضاف لقائمة البنى التحتية المهمة للعاصمة الاقتصادية للمملكة، حيث سيعزز هذا الصرح المعماري من تنافسية البيضاء في عدة أصعدة و خاصة احتضان التظاهرات السياسية و الفنية الكبرى.

و في هذا الصدد، تقرر إنجاز و تشييد قصر المؤتمرات الضخم بقلب الدار البيضاء و بالضبط بمنطقة “بارك أنفا” التي تشهد ثورة معمارية كبيرة في الآونة الأخيرة بفضل عشرات المشاريع العصرية التي حولت المنطقة لتحفة فنية.

و من أجل تشييد هذا القصر، تم في الأول تحديد موقعين اثنين، و هما موقع المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض بالدار البيضاء (CICEC) الواقع على طريق الدار البيضاء الجديدة، و الثاني في وسط الحي التجاري كازا أنفا على مساحة 9 هكتارات، ليستقر المشروع في نهاية المطاف بالموقع الثاني نظرا لكونه يقع في قلب المدينة الجديدة للدار البيضاء.

و قد تم سلفا إطلاق طلب عروض لإنجاز الدراسات الخاصة بالمشروع كما تم تحديد تصميم له، و ستنطلق الأشغال به في قادم الأيام و ستتكلف شركات و كفاءات مغربية بعملية التشييد.

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‫6 تعليقات

  2. المشروع الجديد الذي سينضاف لقائمة البنى التحتية المهمة للعاصمة الاقتصادية للمملكة

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  3. سيعزز هذا الصرح المعماري من تنافسية البيضاء في عدة أصعدة و خاصة احتضان التظاهرات السياسية و الفنية الكبرى

    رد

  4. تقرر إنجاز و تشييد قصر المؤتمرات الضخم بقلب الدار البيضاء و بالضبط بمنطقة “بارك أنفا”

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  6. هذا المشروع مهم دوليا بالمقارنة مع مشروع الترامواي في مدينة وجدة التي ممكن ان تقطعها على رجليك في ضرف ساعة…

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