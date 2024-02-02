مليار درهم لتمويل المقاولات الصغرى و ريادة الأعمال النسائية والمشاريع الخضراء

2024-02-02 / 14:07
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أعلنت كل من مؤسسة التمويل الدولية و مصرف المغرب عن تعزيز شراكتهما من خلال تمويل قدره 100 مليون دولار، أي ما يناهز مليار درهم، لفائدة البنك المغربي، بغية تسهيل تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال النسائية والمشاريع الخضراء.

هذه الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية بالمغرب، والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل في المملكة، من خلال تعزيز نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المغربي، وكذا تطوير المشاريع القادرة على التخفيف من آثار التغير المناخي.

و ستساهم هذه الشراكة بين مصرف المغرب ومؤسسة التمويل الدولية في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، من خلال تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة والنساء رائدات الأعمال من الحصول على المزيد من التمويل لتطوير أنشطتهم، مع دعم المغرب في طموحه لإزالة الكربون من اقتصاده بحلول عام 2050.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بالأرقام: بنك المغرب يسجّل تحسن النشاط الصناعي

بالأرقام: بنك المغرب يسجّل تحسن النشاط الصناعي

2024-02-02 / 11:02
Photo of يهم المسثتمرين.. هيئة الكهرباء الوطنية تنشر التفاصيل الطاقية لبلادنا

يهم المسثتمرين.. هيئة الكهرباء الوطنية تنشر التفاصيل الطاقية لبلادنا

2024-02-02 / 10:46
Photo of برلماني بريطاني: جهة الداخلة – وادي الذهب توفر فرصا استثمارية مهمة

برلماني بريطاني: جهة الداخلة – وادي الذهب توفر فرصا…

2024-02-01 / 19:29
Photo of مشروع “الترامواي” بوجدة.. إنجاز الدراسات الأولية ينتظر تصويت مجلس الجماعة

مشروع “الترامواي” بوجدة.. إنجاز الدراسات الأولية ينتظر تصويت مجلس…

2024-02-01 / 17:53
Photo of إطلاق مشروع تسريع النمو الأخضر بالمغرب بإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

إطلاق مشروع تسريع النمو الأخضر بالمغرب بإشراف برنامج الأمم…

2024-02-01 / 16:42
Photo of تسهيل عملية توزيع تعويضات نزع الملكية عبر إسنادها لوكالات القرب

تسهيل عملية توزيع تعويضات نزع الملكية عبر إسنادها لوكالات…

2024-02-01 / 15:18
Photo of شركة صينية تفوز بصفقة “تي جي في ” مراكش – اكادير”

شركة صينية تفوز بصفقة “تي جي في ” مراكش…

2024-02-01 / 15:08
Photo of وكالة فيتش تؤكد التصنيف “BB” لمجموعةCIH BANK

وكالة فيتش تؤكد التصنيف “BB” لمجموعةCIH BANK

2024-02-01 / 14:52
Photo of مستجدات مشروع أول طريق سيار بالمغرب يُصمم بثلاثة مسارات في كل اتجاه

مستجدات مشروع أول طريق سيار بالمغرب يُصمم بثلاثة مسارات…

2024-02-01 / 12:32
Photo of تكريسا لثقة المنظمات الدولية في المملكة.. “الفاو” تختار الرباط لتنظيم مؤتمرها الإفريقي

تكريسا لثقة المنظمات الدولية في المملكة.. “الفاو” تختار الرباط…

2024-02-01 / 12:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق