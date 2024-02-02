البـام: “حزبنا سيظل حزب المؤسسات واحترام القانون والانضباط”

2024-02-02 / 10:25
8
هبة بريس - الرباط

وقف المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، على آخر الترتيبات المرتبطة بعقد المؤتمر الوطني الخامس للحزب الأسبوع المقبل، منوها في الوقت نفسه بانخراط جميع المناضلات والمناضلين بربوع الوطن في هذا المسار الاعدادي للمؤتمر، وبالعمل النوعي الذي قامت به اللجنة التحضيرية بجميع فروعها، وبالأوراق القانونية والمذهبية والسياسية واللوجيستيكية النوعية التي تم إعدادها للمؤتمر.

وعبر الحزب في بلاغ له، عن الحس النضالي العالي والتوافق المسؤول الذي أظهره جميع المناضلات والمناضلين خلال الجموع العامة المنعقدة لانتداب المؤتمرين بمختلف الجهات، مؤكدين بذلك لجميع المشككين أن حزب الأصالة والمعاصرة سيظل حزب المؤسسات، حزب احترام القانون، حزب الانضباط للقرار الحزبي، حزب صيانة الوحدة النضالية والتنظيمية، حزب التدبير الديمقراطي للمحطات النضالية المصيرية.

وبذلك، يضيف ذات المصدر، فالمكتب السياسي وجميع المناضلات والمناضلين عازمين اليوم على جعل محطة المؤتمر الوطني الخامس للحزب محطة نضالية أخرى، تكرس المكانة المتميزة لحزب الأصالة والمعاصرة عند المواطنات والمواطنين كحزب ديمقراطي حداثي قوي، قائم على أسس مرجعية ومبادئ تأسيسية صلبة، جعلت منه صرحا سياسيا شامخا بالمشهد السياسي الوطني، وقوة إصلاحية أساسية داخل بلادنا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of غينيا بيساو تجدد دعمها لسيادة المغرب على كامل أراضيه

غينيا بيساو تجدد دعمها لسيادة المغرب على كامل أراضيه

2024-02-02 / 16:47
Photo of “لمناقشة قضية الصحراء “..ديمستورا يزور جنوب افريقيا بدعوة من حكومتها

“لمناقشة قضية الصحراء “..ديمستورا يزور جنوب افريقيا بدعوة من…

2024-02-01 / 19:43
Photo of إقصاء “أسود الأطلس”.. بايتاس: “قدر الله وماشاء فعل”

إقصاء “أسود الأطلس”.. بايتاس: “قدر الله وماشاء فعل”

2024-02-01 / 13:55
Photo of بايتاس: التعديل الحكومي يتطلب إجراءات وشروط

بايتاس: التعديل الحكومي يتطلب إجراءات وشروط

2024-02-01 / 13:33
Photo of الـPPS: الفساد ليس حكرا على المجال السياسي والمؤسسات المنتخبة

الـPPS: الفساد ليس حكرا على المجال السياسي والمؤسسات المنتخبة

2024-02-01 / 10:25
Photo of وزيرة الخارجية الأرجنتينية: “ممتنون للغاية للمغرب”

وزيرة الخارجية الأرجنتينية: “ممتنون للغاية للمغرب”

2024-02-01 / 09:44
Photo of سياسة وزيرة إسبانية: مدريد ستواصل “تعميق” علاقاتها مع المغرب في كافة المجالات

سياسة وزيرة إسبانية: مدريد ستواصل “تعميق” علاقاتها مع المغرب…

2024-01-31 / 23:51
Photo of مركز تفكير : على بريطانيا دعم مخطط الحكم الذاتي بالصحراء

مركز تفكير : على بريطانيا دعم مخطط الحكم الذاتي…

2024-01-31 / 20:11
Photo of أخنوش: المغرب يواصل مسيرته التنموية تحت قيادة الملك

أخنوش: المغرب يواصل مسيرته التنموية تحت قيادة الملك

2024-01-31 / 16:33
Photo of بوريطة: المغرب دافع دوما عن التعاون لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل

بوريطة: المغرب دافع دوما عن التعاون لمكافحة انتشار أسلحة…

2024-01-31 / 14:55

‫8 تعليقات

    1. معظمها دكاكين سياسية.. المصلحة الشخصية وامتصاص أكبر للمنافع والامتيازات في المقام الأول.

      1
      رد

  6. كلم راع وكل راع مسؤول عن راعيته وكل حزب مسؤول عن ما يتقدم به من اعمال واجتهاد لهدا الوطن اعانكم الله

    رد

  7. أين الموقع بالضبط على ما اظن في كوريا الجنوبية اما عن وطني الشعب المغربي قام بصلاة الغائب على هذا الحزب وكل من على شاكلته امالي من كل المواطن و المواطنة ان يصوت في عملية الانتخابات لكن بصوت واحد لا ثم لا ثم لا ثم لا
    لكل الدكاكين الحزبية كيف ما كان الوانها وانتمائها بالبساطة شديدة لا للفاسدين. واامفسدين

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق