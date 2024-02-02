البـام: “حزبنا سيظل حزب المؤسسات واحترام القانون والانضباط”
وقف المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، على آخر الترتيبات المرتبطة بعقد المؤتمر الوطني الخامس للحزب الأسبوع المقبل، منوها في الوقت نفسه بانخراط جميع المناضلات والمناضلين بربوع الوطن في هذا المسار الاعدادي للمؤتمر، وبالعمل النوعي الذي قامت به اللجنة التحضيرية بجميع فروعها، وبالأوراق القانونية والمذهبية والسياسية واللوجيستيكية النوعية التي تم إعدادها للمؤتمر.
وعبر الحزب في بلاغ له، عن الحس النضالي العالي والتوافق المسؤول الذي أظهره جميع المناضلات والمناضلين خلال الجموع العامة المنعقدة لانتداب المؤتمرين بمختلف الجهات، مؤكدين بذلك لجميع المشككين أن حزب الأصالة والمعاصرة سيظل حزب المؤسسات، حزب احترام القانون، حزب الانضباط للقرار الحزبي، حزب صيانة الوحدة النضالية والتنظيمية، حزب التدبير الديمقراطي للمحطات النضالية المصيرية.
وبذلك، يضيف ذات المصدر، فالمكتب السياسي وجميع المناضلات والمناضلين عازمين اليوم على جعل محطة المؤتمر الوطني الخامس للحزب محطة نضالية أخرى، تكرس المكانة المتميزة لحزب الأصالة والمعاصرة عند المواطنات والمواطنين كحزب ديمقراطي حداثي قوي، قائم على أسس مرجعية ومبادئ تأسيسية صلبة، جعلت منه صرحا سياسيا شامخا بالمشهد السياسي الوطني، وقوة إصلاحية أساسية داخل بلادنا.
8 تعليقات
حزب البام حزب المؤسسات واحترام الدستور..
نتمنى أن تكون الأحزاب تتطلع لمتطلبات الشعب ..
نتمنى ذالك السيد الوزير عبداللطيف وهبي ..
على الأحزاب السياسية أن تشتغل بحزم وأمانة وإخلاص إتجاه وطنها..
معظمها دكاكين سياسية.. المصلحة الشخصية وامتصاص أكبر للمنافع والامتيازات في المقام الأول.
كل تمنياتنا من كل حزب من الاحزاب بالجد والاجتهاد في تنمية هدا الوطن
كلم راع وكل راع مسؤول عن راعيته وكل حزب مسؤول عن ما يتقدم به من اعمال واجتهاد لهدا الوطن اعانكم الله
أين الموقع بالضبط على ما اظن في كوريا الجنوبية اما عن وطني الشعب المغربي قام بصلاة الغائب على هذا الحزب وكل من على شاكلته امالي من كل المواطن و المواطنة ان يصوت في عملية الانتخابات لكن بصوت واحد لا ثم لا ثم لا ثم لا
لكل الدكاكين الحزبية كيف ما كان الوانها وانتمائها بالبساطة شديدة لا للفاسدين. واامفسدين