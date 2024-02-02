يهم المسثتمرين.. هيئة الكهرباء الوطنية تنشر التفاصيل الطاقية لبلادنا

2024-02-02 / 10:46
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أعلن مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أنه تمت المصادقة على القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية من مصادر الطاقات المتجددة خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2028.

و تمثل القدرة الاستيعابية الكمية القصوى من القدرة المنشأة من مصادر الطاقات المتجددة بجميع أنواع الجهود الكهربائية والتي يمكن للمنظومة الكهربائية استيعابها دون إعاقة تسيير وسائل إنتاج وتشغيل المنظومة الكهربائية.

وخلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2028، سيبلغ إجمالي القدرة الاستيعابية على المستوى الوطني ما يقارب 7236 ميغاوات، بما في ذلك 1323 ميغاوات من هذا المجموع يتعلق بمستوى شبكات التوزيع.

و أكدت الهيئة أن القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية تعد من المعلومات المهمة التي ينتظرها المستثمرون المحتملون، بما أنها تزودهم، في إطار شفاف، بإشارات أساسية لاختيار الأماكن التي يمكنهم فيها تنفيذ مشاريعهم لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد حجم المشاريع بناء على القدرة المتاحة.

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