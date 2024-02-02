اسرائيل تعترف بفشل كلابها المدربة أمام “كلاب” حماس

هبة بريس - وكالات

تستخدم كل من إسرائيل وحماس الكلاب في حرب المدن والأنفاق التي بدأت عقب هجوم 7 أكتوبر.

وبحسب تقرير لصحيفة “يديعوت أحرنوت” فإن الحركة استخدمت الكلاب بشكل مضاد لتعطيل وحدة الكلاب البوليسية التابعة للجيش الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إن “القوات الإسرائيلية ترى كلابا مقيدة بالسلاسل في المباني، وعلى الرغم من تدريب الكلاب البوليسية خلال العملية البرية الإسرائيلية في غزة على عدم تشتيت انتباهها بواسطة حيوانات أخرى، إلا أن هناك مخاوف من احتمال ظهور بعض الصعوبات”.

وأضافت أن “حماس تتقصد ترك الكلاب في المباني التي ستدخل لها وحدات الكلاب البوليسية التابعة للجيش الإسرائيلي، لإلهائها في مهمة تحديد مكان المتفجرات والإرهابيين”.

وتلقى الجنود الإسرائيليون إحاطات خاصة حول الظاهرة الجديدة التي أثارت المخاوف.

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