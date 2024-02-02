اسرائيل تعترف بفشل كلابها المدربة أمام “كلاب” حماس
هبة بريس - وكالات
تستخدم كل من إسرائيل وحماس الكلاب في حرب المدن والأنفاق التي بدأت عقب هجوم 7 أكتوبر.
وبحسب تقرير لصحيفة “يديعوت أحرنوت” فإن الحركة استخدمت الكلاب بشكل مضاد لتعطيل وحدة الكلاب البوليسية التابعة للجيش الإسرائيلي.
وقالت الصحيفة إن “القوات الإسرائيلية ترى كلابا مقيدة بالسلاسل في المباني، وعلى الرغم من تدريب الكلاب البوليسية خلال العملية البرية الإسرائيلية في غزة على عدم تشتيت انتباهها بواسطة حيوانات أخرى، إلا أن هناك مخاوف من احتمال ظهور بعض الصعوبات”.
وأضافت أن “حماس تتقصد ترك الكلاب في المباني التي ستدخل لها وحدات الكلاب البوليسية التابعة للجيش الإسرائيلي، لإلهائها في مهمة تحديد مكان المتفجرات والإرهابيين”.
وتلقى الجنود الإسرائيليون إحاطات خاصة حول الظاهرة الجديدة التي أثارت المخاوف.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
11 تعليقات
كلاب حماس تفوقت على كلاب إسرائيل؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اللهم نصرك لاخواننا على عدوهم القاتل المجرم
نصر من الله العالم منتظر كلمه حماس والمقاومة وردها الإعتبار الله اكبر. ولله الحمد ..
الله كريم اللهم فرج عن أهلنا في غزة برحمتك يارب العالمين..
نصركم الله أواكم الله ثبتكم الله سددكم الله حفظكم الله اللهم امين..
سيشهد العالم أن الفئة القليلة غلبت الفئة الكثيرة بإذن ربها
فلسطين انتصرت أخلاقيا و فكريا و سياسيا و عسكريا و إعلاميا و سيؤرخ هذا النصر و تتناقله الأجيال بإذن الله .الحمد لله اللهم انصرهم يارب العالمين..
أهل غزة كل يوم يعلموننا دروس ياريت نتعلم صمودهم عزتهم شجاعتهم تماسكهم تعاونهم مع بعضم. صبرهم على كل شيء..
اللهم انصر اخواننا المسلمين في غزة وكل الحركات المناظلة..
اللهم انهم جنودك في الأرض اتبعوا اوامرك و سنة نبيك انصرهم كما نصرت عبدك و رسولك..
نهاية العدو الطاغي اقتربت ..
يجب القضاء على أعداء الإسلام..