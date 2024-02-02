طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس باردا نسبيا بكل من مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية مع تكون صقيع محلي “الجريحة”، وذلك خلال الصباح والليل.
كما يرتقب تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية شمال المنطقة الشمالية والسهول الأطلسية شمال الصويرة خلال الليل والصباح.
وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما محليا بكل من الأقاليم الجنوبية ومنطقة طنجة، بالإضافة إلى تناثر غبار بمناطق الأطلس الصغير، وجنوب وأقصى الجنوب الشرقي . وستكون درجات الحرارة خلال النهار مرتفعة نسبيا غرب وجنوب المملكة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 04 و 03 درجات بمرتفعات الأطلس الكبير، وما بين ناقص 01 و 07 في باقي مناطق الأطلس المتوسط والهضاب العليا الشرقية والريف والسايس والجنوب الشرقي، وما بين 11 و 18 درجة بالقرب من السواحل ومنطقة سوس والأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 06 و 12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الارتفاع بالريف والمناطق الشرقية وبعض الانخفاض بباقي المناطق.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
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