انتهاء أزمة الرهائن في مصنع بتركيا.. واعتقال المشتبه به

2024-02-01 / 23:52
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أعلن حاكم محافظة كوجالي التركية، سيدار يافوز، الخميس، أن أزمة الرهائن في مصنع في كوجالي قد انتهت.

وأكد يافوز إلقاء القبض على المشتبه به المسلح وإنقاذ الرهائن، وفق ما ذكرته مراسلة “الحرة”.

ونقلت فرانس برس عن يافوز قوله للصحفيين: “عندما خرج ليذهب إلى دورة المياه، نفّذت قواتنا الأمنية عملية من دون الإضرار بالرهائن”، مضيفا أنه تم اعتقال المهاجم.

وكان مسلح “مؤيد للفلسطينيين” احتجز مجموعة من الرهائن في مصنع تابع لشركة بروكتر أند غامبل الأميركية العملاقة بالقرب من إسطنبول، وفق ما ذكرته فرانس برس.

وقالت وكالة “DHA” التركية مساء الخميس إن السلطات تواصل محاولة إقناعه في الإفراج عن الرهائن، والبالغ عددهم سبعة أشخاص.

ووفقا لموقع “خبر تورك” فإن الشخص مجهول الهوية، ودخل المبنى الرئيسي لمصنع الشركة في جبزي بولاية قوجه إيلي في حوالي الساعة 15:00 اليوم وبيده مسدس.

ونشر مستخدمون صورة له عبر مواقع التواصل ولم يتسن لموقع “الحرة” التحقق منها.

وأظهرت الصورة الشخص وعلى رقبته الكوفية الفلسطينية، مرتديا جهازا يشبه عبوة ناسفة وحاملا مسدسا.

وبين الصورة أيضا عبارة “ستفتح الأبواب لغزة. إما المصلى أو الموت”، ورسم المسلح أيضا العلم التركي والعلم الفلسطيني.

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