“أسود الفوتصال” يفوزون وديا على إيطاليا

2024-02-01 / 23:26
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فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على نظيره الإيطالي بنتيجة أربعة أهداف للاشيء، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا.

وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من سفيان المسرار (في مناسبتين)، وإسماعيل أمزال و عثمان إدريسي.

ومن المنتظر أن تجمع المنتخبين المغربي والإيطالي مباراة ودية ثانية ستجرى يوم السبت المقبل بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا.

ويشكل هذان اللقاءان الوديان مناسبة للتحضير للإستحقاقات المقبلة وعلى رأسها النسخة المقبلة من كأس إفريقيا للأمم التي ستحتضنها المملكة المغربية شهر أبريل المقبل.

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