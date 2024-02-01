“الحوثيون” يعلنون استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر

2024-02-01 / 22:44
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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الخميس، استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى موانئ “فلسطين المحتلة” بصواريخ بحرية.

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”.

وقال سريع: “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، استهدفت القوات البحرية (للجماعة) سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر بصواريخ بحرية مناسبة”.

وأوضح أن “السفينة كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وأكد أن “عمليات القوات المسلحة في البحرين الأحمر والعربي ضد الملاحة الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة

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