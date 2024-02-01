النصر السعودي يكتسح إنتر ميامي بسداسية في غياب رونالدو

اكتسح نادي النصر السعودي، منافسه إنتر ميامي الأمريكي بستة أهداف نظيفة، في بطولة كأس “موسم الرياض” الودية، الخميس.

وسجل سداسية النصر البرازيلي المتألق تاليسكا (ثلاثة أهداف)، إضافة إلى البرتغالي أوتافيو، والسعودي محمد مران، والمدافع الإسباني إيمريك لابورت.

وشهدت المباراة غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للإصابة، فيما شارك منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي قبيل نهاية المباراة بدقائق.

وتفوق النصر على فريق كان يضم في تشكيلته الأساسية، نجوم برشلونة السابقين، خوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتش، لويس سواريز.

وكان إنتر ميامي خسر المباراة الأولى في البطولة الثلاثية أمام الهلال السعودي بأربعة أهداف لثلاثة.

ويلتقي النصر بغريمه التقليدي الهلال لتحديد الفائز بكأس موسم الرياض.

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