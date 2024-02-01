الصورة من الارشيف

مصدر رسمي سعودي: المملكة لم تنضم بعد إلى تكتل بريكس

2024-02-01 / 21:57
0

قال مصدر رسمي سعودي إن المملكة لا تزال تدرس دعوة للانضمام إلى مجموعة بريكس، بعدما طلبت منها المجموعة الانضمام في العام الماضي.

ووجاء تعليق المصدر السعودي، بعدما قالت ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب أفريقيا أمس الأربعاء إن المملكة انضمت إلى التكتل.

وقال المصدر السعودي المسؤول في بيان لرويترز “المملكة لم ترد بعد على دعوة الانضمام إلى بريكس. الأمر لا يزال قيد الدراسة”.

ودعت المجموعة في أغسطس السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا للانضمام اعتبارا من الأول من يناير لكن الأرجنتين قالت في نوفمبر إنها لن تقبل الدعوة.

وترى المجموعة أن توسعها من شأنه أن يمنحها ثقلا اقتصاديا إضافياً ويمكن أن يعزز أيضا طموحها المعلن في أن تصبح جبهة للدفاع عن الجنوب العالمي، وهو ما قد يسهم في تعديل النظام العالمي الذي تقول إنه عفى عليه الزمن.

ويضم التكتل حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وقال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم في وقت سابق من هذا الشهر إن المملكة لا تزال تبحث الأمر.

وتدرس الرياض خياراتها على خلفية تصاعد التوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، وفي ظل قلق واشنطن من تنامي علاقات الرياض مع بكين.

وكانت الإمارات قالت إنها انضمت إلى التكتل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

انتهاء أزمة الرهائن في مصنع بتركيا.. واعتقال المشتبه به

2024-02-01 / 23:52
Photo of أميركي يقت..ل والده وينشر مقطع فيديو على يوتيوب وهو يحمل رأسه

أميركي يقت..ل والده وينشر مقطع فيديو على يوتيوب وهو…

2024-02-01 / 20:19
Photo of الخارجية القطرية : إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار

الخارجية القطرية : إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق…

2024-02-01 / 19:55
Photo of تركيا.. مسلح يحتجز موظفي شركة أميركية رهائن بسبب حرب غزة

تركيا.. مسلح يحتجز موظفي شركة أميركية رهائن بسبب حرب…

2024-02-01 / 18:56
Photo of الحكم على زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي بالسجن 3 سنوات

الحكم على زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي بالسجن…

2024-02-01 / 18:14
Photo of بروكسيل.. مزارعون يحتجون بجراراتهم أمام مقر الاتحاد الأوروبي

بروكسيل.. مزارعون يحتجون بجراراتهم أمام مقر الاتحاد الأوروبي

2024-02-01 / 10:38
Photo of ” الصحة العالمية” : سكان غزة يتضورون جوعا وفي وضع يائس

” الصحة العالمية” : سكان غزة يتضورون جوعا وفي…

2024-01-31 / 20:42
Photo of بعد الإقصاء من الكان .. بعثة الأسود تغادر كوت ديفوار

بعد الإقصاء من الكان .. بعثة الأسود تغادر كوت…

2024-01-31 / 19:54
Photo of نائب في الكونغرس الأمريكي : لا يوجد أطفال أو مدنيون أبرياء في غزة

نائب في الكونغرس الأمريكي : لا يوجد أطفال أو…

2024-01-31 / 19:17
Photo of فرنسا..ارتفاع أغلبية الجرائم والجنح خلال 2023

فرنسا..ارتفاع أغلبية الجرائم والجنح خلال 2023

2024-01-31 / 18:54

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق