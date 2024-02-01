مصدر رسمي سعودي: المملكة لم تنضم بعد إلى تكتل بريكس

قال مصدر رسمي سعودي إن المملكة لا تزال تدرس دعوة للانضمام إلى مجموعة بريكس، بعدما طلبت منها المجموعة الانضمام في العام الماضي.

ووجاء تعليق المصدر السعودي، بعدما قالت ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب أفريقيا أمس الأربعاء إن المملكة انضمت إلى التكتل.

وقال المصدر السعودي المسؤول في بيان لرويترز “المملكة لم ترد بعد على دعوة الانضمام إلى بريكس. الأمر لا يزال قيد الدراسة”.

ودعت المجموعة في أغسطس السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا للانضمام اعتبارا من الأول من يناير لكن الأرجنتين قالت في نوفمبر إنها لن تقبل الدعوة.

وترى المجموعة أن توسعها من شأنه أن يمنحها ثقلا اقتصاديا إضافياً ويمكن أن يعزز أيضا طموحها المعلن في أن تصبح جبهة للدفاع عن الجنوب العالمي، وهو ما قد يسهم في تعديل النظام العالمي الذي تقول إنه عفى عليه الزمن.

ويضم التكتل حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وقال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم في وقت سابق من هذا الشهر إن المملكة لا تزال تبحث الأمر.

وتدرس الرياض خياراتها على خلفية تصاعد التوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، وفي ظل قلق واشنطن من تنامي علاقات الرياض مع بكين.

وكانت الإمارات قالت إنها انضمت إلى التكتل.

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