أشرف داري ينتقل رسميا للدوري البلجيكي

2024-02-01 / 21:03
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أعلن نادي سبورتينغ شارلروا البلجيكي، اليوم الخميس، انضمام الدولي المغربي أشرف داري، إلى صفوفه على سبيل الإعارة، قادما من ستاد بريستوا الفرنسي.

وذكر النادي البلجيكي على موقعه الإلكتروني، أنه “توصل مع ستاد بريستوا إلى اتفاق بشأن إعارة أشرف داري دون خيار الشراء لمدة 5 أشهر (حتى 30 يونيو 2024)”.

ويأتي انضمام اللاعب المغربي البالغ من العمر 24 عاما، إلى صفوف سبورتينغ شارلروا، لتعزيز خط دفاع الفريق البلجيكي حتى نهاية الموسم.

وأشار النادي إلى أنه “بإجمالي 187 دقيقة لعب، كان الدولي المغربي عنصرا من ضمن المجموعة التي حققت أفضل مشاركة في كأس العالم في تاريخ المغرب”.

وتلقى المدافع الأيمن تكوينه في فريق الوداد البيضاوي، وبعد بداياته الاحترافية مع الوداد خلال موسم 2018-2019، انتقل أشرف إلى ستاد بريستوا في صيف 2022.

وخاض داري 164 مباراة احترافية مع الأندية في مختلف المسابقات، مع تسجيله لـ 12 هدف وتقديم تمريرتين حاسمتين.

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