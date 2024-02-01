“لمناقشة قضية الصحراء “..ديمستورا يزور جنوب افريقيا بدعوة من حكومتها
حل ستافان دي ميستورا.أمس الأربعاء بجنوب افريقيا حيث التقى وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية، ناليظي باندور بالعاصمة بريتوريا.
الأمم المتحدة كانت قد أعلنت بأن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا، سيقوم بزيارة إلى جنوب أفريقيا، وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستافان دوجاريك، إن دي ميستورا يزور جنوب أفريقيا، بدعوة من الحكومة، لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في هذا البلد لمناقشة النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء.
ويأتي التحرك الجنوب الافريقي كمحاولة للتأثير على المقاربة الأممية بخصوص ملف الصحراء المغربية حيث يتبنى هذا البلد أطروحة البوليساريو وداعمتها الجزائر ، كما عبرت جنوب افريقيا في مناسبات عديدة عن معاداتها للوحدة الترابية المغربية .
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7 تعليقات
الأمم المتحدة كانت قد أعلنت بأن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا، سيقوم بزيارة إلى جنوب أفريقيا
هل دي ميستورا يزور جنوب أفريقيا بدعوة من الحكومة
لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في هذا البلد لمناقشة النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء
Mezyane Mezyane hadchy
يومين بعد منح المنتخب المغربي بقيادة حكيمي( تضييع ضربة جزاء)و مزراوي ( وراء هدف افريقيا و تكسير التّـسلًل ) الإنتصار لمنتخب جنوب أفريقيا المتواضع جدّاً
خسارة المنتخب الوطني سببه صحراء المغربية لكي تعترف جنوب أفريقيا
لمادا لم يزر الدول التي تعترف بمغربية الصحراء؟ هدا لعب دراري. هدا المبعوت أصيب بالزهايمر على المغرب ان يتصدى لهده المؤامرة.